В Ростовской области объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области

Москва3 июл Вести.Режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов введен на территории Ростовской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 3 июля воздушная тревога была объявлена также на территории Крыма. По информации республиканского главка МЧС, над полуостровом сработала система противовоздушной обороны.