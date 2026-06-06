Москва6 июн Вести.На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! предупреждает ведомство в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 6 июня воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в нескольких регионах России, в том числе на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Севастополе и Воронежской области.