Аэропорт Сочи временно закрылся на фоне опасности атаки БПЛА Росавиация временно закрыла аэропорт Сочи на фоне опасности атаки БПЛА

Москва5 июн Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Сочи на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность. "Существует угроза падения БПЛА", - говорится в сообщении, которое опубликовано в МАХ в 23.03.