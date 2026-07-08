Москва8 июл Вести.На территории Сочи объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной предупредил мэр в своем канале в мессенджере MAX

В то же время пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи в целях безопасности временно запрещены полеты.

Ранее воздушная гавань города-курорта приостанавливала работу почти на 5 часов из-за опасности атаки БПЛА.