Москва8 июл Вести.В аэропорту Сочи отменен запрет на полеты, который был введен вечером 7 июля в целях безопасности на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале в мессенджере MAX

Запрет на полеты в воздушной гавани города-курорта продлился почти 5 часов. По данным на 0.30 мск, по решению перевозчиков более 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы, 15 рейсов отменены.