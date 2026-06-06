Москва6 июн Вести.Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после вынужденных ограничений, связанных с усилением мер безопасности на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. говорится в официальном канале пресс-службы Росавиации в мессенджере MAX

Усиленные меры безопасности действовали в воздушной гавани Сочи почти 2 часа в период угрозы атаки БПЛА в городе-курорте и на федеральной территории "Сириус". В настоящее время воздушная тревога отменена.

Согласно данным РСЧС, опубликованным в MAX, режим беспилотной опасности в Краснодарском крае сохраняется.