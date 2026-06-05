Москва5 июнВести.В Сочи и на федеральной территории (ФТ) "Сириус" объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в официальных каналах руководства города-курорта и ФТ.
Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном местепредупредил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин в своем канале в мессенджере MAX
Мэр Сочи Андрей Прошунин со своей стороны информировал, что с аналогичной угрозой столкнулся город-курорт.
Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Сочи.