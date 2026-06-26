Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи и Сириусе

Беспилотная опасность объявлена в Сочи и Сириусе Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи и Сириусе

Москва26 июн Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили главы муниципалитетов Андрей Прошутин и Дмитрий Плишкин в мессенджере МАХ.

Внимание! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению написал Плишкин

Он также просил жителей и гостей федеральной территории сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рассказал Прошутин

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи приостановил свою работу.