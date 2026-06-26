Москва26 июнВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили главы муниципалитетов Андрей Прошутин и Дмитрий Плишкин в мессенджере МАХ.
Внимание! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражениюнаписал Плишкин
Он также просил жителей и гостей федеральной территории сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)рассказал Прошутин
Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи приостановил свою работу.