На территории Сочи объявлена беспилотная опасность В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

Москва23 июн Вести.Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки вражеских беспилотников на территории города.

Соответствующая публикация появилась в мессенджере MAX в 7.15 по московскому времени.

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной отмечается в сообщении

Рекомендуется отойти от окон. При нахождении на улице стоит найти подвал или подземную парковку для укрытия. В машинах прятаться опасно.

Ранее в Росавиации сообщили о закрытии аэропорта в Сочи.