Москва23 июнВести.Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки вражеских беспилотников на территории города.
Соответствующая публикация появилась в мессенджере MAX в 7.15 по московскому времени.
Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопаснойотмечается в сообщении
Рекомендуется отойти от окон. При нахождении на улице стоит найти подвал или подземную парковку для укрытия. В машинах прятаться опасно.
Ранее в Росавиации сообщили о закрытии аэропорта в Сочи.