В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА Беспилотная угроза объявлена в Сочи

Москва7 июл Вести.Мэр Сочи Андрей Прошунин вечером 7 июля объявил об угрозе атаки беспилотников.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал он в мессенджере MAX

Он призвал жителей и гостей курорта укрыться в безопасных помещениях и не подходить к окнам.

Людям, оказавшимся на улице, мэр посоветовал спрятаться в цокольных этажах ближайших зданий, подвалах, тоннелях, подземных переходах и на парковках.

Нельзя использовать в качестве укрытия автомобиль, а также прятаться у стен многоквартирных домов, напомнил Прошунин.

Градоначальник призвал граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала – он будет отменен сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной.