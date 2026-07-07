Москва7 июлВести.Мэр Сочи Андрей Прошунин вечером 7 июля объявил об угрозе атаки беспилотников.
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)написал он в мессенджере MAX
Он призвал жителей и гостей курорта укрыться в безопасных помещениях и не подходить к окнам.
Людям, оказавшимся на улице, мэр посоветовал спрятаться в цокольных этажах ближайших зданий, подвалах, тоннелях, подземных переходах и на парковках.
Нельзя использовать в качестве укрытия автомобиль, а также прятаться у стен многоквартирных домов, напомнил Прошунин.
Градоначальник призвал граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала – он будет отменен сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной.