Москва22 июн Вести.В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в мессенджере MAX.

Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал Андрей Прошунин

Жителям и гостям курорта напомнили правила поведения. Тем, кто находится дома, не следует подходить к окнам, необходимо укрыться в помещении без окон или там, где окна не выходят на море. Находящимся на улице следует спрятаться в цокольном этаже, подвале, подземном переходе или парковке.

Власти предупредили, что прятаться в автомобиле и у стен многоквартирных домов опасно.

Также нельзя снимать и выкладывать в социальные сети работу ПВО, беспилотники и их обломки, работу специальных служб – это может помочь врагу.

Сигнал отбоя прозвучит, как только обстановка станет безопасной.

В случае необходимости следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.