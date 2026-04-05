Москва5 апр Вести.В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем официальном Telegram-канале.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал Андрей Прошунин

Жителям и гостям курорта рекомендовано: при нахождении дома – не подходить к окнам, укрыться в комнате без окон или с окнами, выходящими не на море. На улице – спрятаться в цокольном этаже, подвале, тоннеле, подземном переходе или на парковке.

Мэр напомнил, что опасно использовать для укрытия автомобиль и стены многоквартирных домов.

Очевидцев просят не снимать и не выкладывать в социальные сети работу ПВО и спецслужб, беспилотники и их обломки, средства защиты объектов.

Сигнал отменят, когда обстановка станет безопасной.

В случае необходимости гражданам следует звонить по телефону экстренных служб 112.