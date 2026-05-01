Москва1 мая Вести.В Сочи объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в мессенджере MAX.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) говорится в публикации

Градоначальник посоветовал гражданам спрятаться в помещениях без окон или в тех, где окна не выходят на море, в подвалах, подземных переходах, на парковках.

Прошунин также напомнил о запрете съемки и публикации в соцсетях беспилотников и их обломков, работы ПВО, работы специальных и оперативных служб.

В случае необходимости он посоветовал людям звонить по телефону 112.