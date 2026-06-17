Москва17 июнВести.На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своих соцсетях.
Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)сказано в сообщении
Прошунин рекомендовал жителям не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон.
Ранее стало известно, что Росавиация закрыла аэропорт Сочи для приема и выпуска воздушных судов.