В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

Москва17 июн Вести.На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своих соцсетях.

Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сказано в сообщении

Прошунин рекомендовал жителям не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон.

Ранее стало известно, что Росавиация закрыла аэропорт Сочи для приема и выпуска воздушных судов.