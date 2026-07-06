Москва6 июлВести.В Сочи во второй половине для 6 июля объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)написал он мессенджере MAX
Он настоятельно рекомендовал гражданам укрыться в безопасных помещениях, не подходить, не использовать в качестве укрытия автомобиль, а также не прятаться у стен многоквартирных домов
Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!призвал Прошунин
Со своей стороны, Росавиация проинформировала в MAX, что в аэропорту Сочи из соображений безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.