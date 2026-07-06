В Сочи объявлена угроза беспилотной атаки, закрыт аэропорт Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи, в местном аэропорту введены ограничения

Москва6 июл Вести.В Сочи во второй половине для 6 июля объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал он мессенджере MAX

Он настоятельно рекомендовал гражданам укрыться в безопасных помещениях, не подходить, не использовать в качестве укрытия автомобиль, а также не прятаться у стен многоквартирных домов

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной! призвал Прошунин

Со своей стороны, Росавиация проинформировала в MAX, что в аэропорту Сочи из соображений безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.