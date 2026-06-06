В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА В Сочи объявлена угроза беспилотной атаки

Москва6 июн Вести.Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Сочи. Об этом сообщается в канале MAX главы города Андрея Прошунина.

Согласно данным мэра, тревога объявляется в третий раз с начала 6 июня.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)... Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной! сказано в сообщении

В аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.