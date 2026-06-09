Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи Мэр Сочи Прошунин предупредил об угрозе атаки БПЛА

Москва9 июн Вести.На территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, проинформировал жителей и гостей города-курорта мэр Андрей Прошунин.

Об этом он написал в мессенджере MAX в 7.21.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) говорится в публикации

Мэр призвал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Это произойдет сразу, как только обстановка станет безопасной, написал Прошунин.

Ранее сегодня сообщалось о временной приостановке полетов в аэропорту Сочи.