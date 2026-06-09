Москва9 июнВести.На территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, проинформировал жителей и гостей города-курорта мэр Андрей Прошунин.
Об этом он написал в мессенджере MAX в 7.21.
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)говорится в публикации
Мэр призвал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Это произойдет сразу, как только обстановка станет безопасной, написал Прошунин.
Ранее сегодня сообщалось о временной приостановке полетов в аэропорту Сочи.