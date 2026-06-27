Москва27 июнВести.Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Сочи. Об этом проинформировал в мессенджере MAX глава города-курорта Андрей Прошунин.
Это уже второе предупреждение с начала суток 27 июня: ночью оно действовало в течение двух часов.
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)написал Прошунин в 10.10
Мэр напомнил жителям и гостям города о правилах поведения и соблюдении мер безопасности. Он также призвал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.
Ранее сегодня сообщалось, что на фоне временных ограничений в аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживается больше 70 рейсов.