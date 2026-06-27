В Сочи второй раз за сутки объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи второй раз за сутки В Сочи второй раз за сутки объявили угрозу атаки беспилотников

Москва27 июн Вести.Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Сочи. Об этом проинформировал в мессенджере MAX глава города-курорта Андрей Прошунин.

Это уже второе предупреждение с начала суток 27 июня: ночью оно действовало в течение двух часов.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал Прошунин в 10.10

Мэр напомнил жителям и гостям города о правилах поведения и соблюдении мер безопасности. Он также призвал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.

Ранее сегодня сообщалось, что на фоне временных ограничений в аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживается больше 70 рейсов.