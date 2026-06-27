На вылет и прилет в Сочи задерживается 75 рейсов Вылет и прилет 75 рейсов задерживается в аэропорту Сочи

Москва27 июн Вести.Вылет и прилет 75 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, передает ТАСС.

Как следует из данных онлайн-табло авиагавани, на вылет задерживается 34 рейса: по одному в Новосибирск, Дубай, Уфу, Надым, Ереван, Анталью и ряд других городов, три – в Екатеринбург, пять в – Петербург и девять – в Москву.

На прилет задерживается 41 рейс говорится в сообщении

Из них пять рейсов – из Петербурга и пять – из Екатеринбурга.

Накануне, 26 июня, и сегодня утром Росавиация сообщала о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в авиагавани Сочи. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.