Москва27 июнВести.Вылет и прилет 75 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, передает ТАСС.
Как следует из данных онлайн-табло авиагавани, на вылет задерживается 34 рейса: по одному в Новосибирск, Дубай, Уфу, Надым, Ереван, Анталью и ряд других городов, три – в Екатеринбург, пять в – Петербург и девять – в Москву.
На прилет задерживается 41 рейсговорится в сообщении
Из них пять рейсов – из Петербурга и пять – из Екатеринбурга.
Накануне, 26 июня, и сегодня утром Росавиация сообщала о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в авиагавани Сочи. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.