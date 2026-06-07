В расписание аэропорта Сочи внесены изменения В аэропорту Сочи задержано 118 рейсов, отменено 18

Москва7 июн Вести.Вылет и прилет самолетов в аэропорту Сочи осуществляется с задержками. Данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани, передает ТАСС. 118 рейсов задерживается, еще 18 отменены.

Отменены на прилет четыре рейса из Москвы, два рейса из Минеральных Вод, а также рейсы из Санкт-Петербурга, Чебоксар, Владикавказа, Тюмени, Самары, Нижнекамска, Краснодара, Перми, Екатеринбурга, Ярославля, Новосибирска и Антальи говорится в сообщении

По данным онлайн-табло, вылет 50 рейсов, в том числе в Москву, Даламан, Санкт-Петербург, Ереван, Анталью, задержан.

Среди задержанных на прилет рейсов – воздушные судна из Москвы, Антальи, Батуми, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Еревана.

Ограничения в работе аэропорта города-курорта для обеспечения безопасности полетов вводились с 22.12 мск до 22.48 мск 6 июня. Об этом сообщала Росавиация.