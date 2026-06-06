Москва6 июнВести.В связи с ограничениями воздушного пространства в аэропорту Сочи задерживаются 50 авиарейсов, еще 11 отменены. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Отмечается, что задержки составляют более двух часов.
По состоянию на 21.15: отменено 11 рейсов. Экипажами 29 рейсов было принято решение об "уходе" на запасные аэродромы. Задержано (более 2-х часов) – 50 рейсовговорится в сообщении
Сейчас представители авиакомпаний расселяют пассажиров 22 рейсов.
Согласно данным Росавиации, временные ограничения в аэропорту Сочи вводятся в пятый раз с начала 6 июня.