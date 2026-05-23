Москва23 маяВести.После действия ограничений на использование воздушного пространства в аэропорту Сочи задержаны 12 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
На запасном аэродроме, по решению авиакомпании, остается 1 борт. Пассажиры двух рейсов расселены в гостиницах. Задержано (более 2-х часов) - 12 рейсовговорится в официальном Telegram-канале аэропорта
Отмечается, что по состоянию на 14.55 обслужены 32 рейса на прилет и столько же на вылет.
Ограничения вводились в воздушной гавани ночью 23 мая, в субботу, и действовали порядка шести часов. Сейчас регистрация и посадка на борт проводится в штатном режиме.