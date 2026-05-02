Четырнадцать рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в порту Сочи

Из-за ограничений в аэропорту Сочи 14 бортов ушли на запасные аэродромы Четырнадцать рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в порту Сочи

Москва2 мая Вести.Экипажи четырнадцати самолетов, следующих в аэропорт Сочи, были приняты решения об уходе на запасные аэродромы из-за введенных в воздушной гавани временных ограничений, сообщила пресс-служба воздушного порта в Telegram-канале.

В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 14 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси написали в пресс-службе

Ограничения были введены 1 мая в 19.13 по московскому времени.