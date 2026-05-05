Восемь рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Сочи

На запасные аэродромы ушли восемь самолетов, летевших в Сочи Восемь рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Сочи

Москва5 мая Вести.Из-за действующих ограничений в аэропорту Сочи на запасные аэродромы были перенаправлены восемь воздушных судов. Об этом сообщил и.о. директора аэропорта Роман Барыкин.

По его данным, рейсы ушли в Минеральные Воды, Владикавказ и Грозный.

Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где мы их обслужим согласно очередности и отправим по городам назначения сказал Барыкин

Он добавил, что авиакомпании выдают напитки, горячее питание и занимаются расселением в гостиницы пассажиров в соответствии с требованиями законодательства.

Ограничения на обслуживание рейсов в Сочи были введены около 15.00 мск.