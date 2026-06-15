Москва15 июнВести.В аэропорту Сочи приняли пять из 20 самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за действовавших ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Отмечается, что с начала 15 июня в авиагавани обслужили на прилет 18 рейсов, на вылет – 19.
5 бортов вернулось с запасных аэродромов и, по решению авиакомпаний, еще 15 остаются. До конца суток аэропорт Сочи готов обслужить 126 рейсов на прилет и 141 рейс на вылетсказано в сообщении
В пресс-службе уточнили, что возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов. Сейчас аэропорт работает по фактическому расписанию и обслуживает самолеты и пассажиров в порядке очередности.