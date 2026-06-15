В аэропорту Сочи ожидают прибытие 15 самолетов, ушедших на запасные аэродромы На запасных аэродромах остаются 15 самолетов, летевших в Сочи

Москва15 июн Вести.В аэропорту Сочи приняли пять из 20 самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за действовавших ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что с начала 15 июня в авиагавани обслужили на прилет 18 рейсов, на вылет – 19.

5 бортов вернулось с запасных аэродромов и, по решению авиакомпаний, еще 15 остаются. До конца суток аэропорт Сочи готов обслужить 126 рейсов на прилет и 141 рейс на вылет сказано в сообщении

В пресс-службе уточнили, что возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов. Сейчас аэропорт работает по фактическому расписанию и обслуживает самолеты и пассажиров в порядке очередности.