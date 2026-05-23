В аэропорту Сочи предупредили о возможном изменении в расписании рейсов

В аэропорту Сочи предупредили о возможной корректировке расписания В аэропорту Сочи предупредили о возможном изменении в расписании рейсов

Москва23 мая Вести.В расписании рейсов аэропорта Сочи возможны корректировки из-за ограничений, которые вводились ночью 23 мая для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт работает по фактическому расписанию, воздушные суда обслуживаются в порядке очередности и по мере готовности экипажей.

На 08.30 мск обслужено 8 рейсов на вылет, и 3 – на прилет, отправлено 1200 пассажиров. Возможны переносы, отмены или объединения рейсов говорится в сообщении

На 23 мая запланировано выполнение 84 рейсов на прилет и 85 рейсов вылет. Сейчас на запасном аэродроме находится один борт.