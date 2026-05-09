В аэропорту Сочи опровергли сведения о задержках рейсов Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Москва9 мая Вести.Аэропорт Сочи осуществляет прием и выпуск воздушных судов с учетом корректировок в расписании после вводимых 8 мая ограничений.

Об этом заявили в пресс-службе авиагавани, опровергнув появившуюся информацию о задержках рейсов.

В связи с появлением в некоторых СМИ и соцсетях недостоверной информации о работе авиагавани, аэропорт Сочи официально заявляет: аэропорт работает в штатном режиме сказано в сообщении

С начала 9 мая аэропорт обслужил 61 рейс на вылет и 64 рейса на прилет.

В пресс-службе аэропорта Сочи рекомендовали СМИ и блогерам проверять информацию в официальных источниках и не распространять заведомо некорректные сведения, способные вызвать тревожность среди пассажиров.