Аэропорт Сочи принял все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме Аэропорт Сочи принял все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы

Москва6 мая Вести.Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме и в полном объеме обслуживает воздушные суда и пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по расписанию.

На 16.30 (мск) все воздушные суда прибыли с запасных аэродромов, были обслужены и отправлены в города назначения говорится в сообщении

6 мая аэропорт обслужил 141 рейс – 67 на прилет и 74 на вылет, а также 10,5 тысяч пассажиров.