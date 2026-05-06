Москва6 маяВести.Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме и в полном объеме обслуживает воздушные суда и пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Отмечается, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по расписанию.
На 16.30 (мск) все воздушные суда прибыли с запасных аэродромов, были обслужены и отправлены в города назначенияговорится в сообщении
6 мая аэропорт обслужил 141 рейс – 67 на прилет и 74 на вылет, а также 10,5 тысяч пассажиров.