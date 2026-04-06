Аэропорт Сочи продолжает работать в усиленном режиме после атаки БПЛА

В Сочи аэропорт работает по фактическому расписанию

Москва6 апр Вести.В Сочи воздушная гавань работает в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров и воздушных судов идет непрерывно, сообщает пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности, готовности экипажей и воздушных судов говорится в сообщении

По данным на 10.00 мск, 12 рейсов обслужено на прилет, 16 на вылет. Всего в суточном плане полетов 141 рейс.

На запасных аэродромах остаются 10 рейсов, 2 самолета вернулись с запасного аэродрома. Более 1,5 тысяч пассажиров отправлены в города назначения, примерно столько же прилетели.

Совместно с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания заявили в пресс-службе аэропорта

Граждан попросили отслеживать информацию о статусе рейсов по сообщениям, приходящим от авиаперевозчиков. Также актуальная информация содержится на электронных табло и информационных экранах аэровокзального комплекса, на официальном сайте авиаперевозчика и аэропорта Сочи.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в работу аэропорта Сочи вводились ограничения. Более 100 рейсов задержались.