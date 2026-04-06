В аэропорту Сочи из-за атаки дронов ВСУ задержали более 100 рейсов

Москва6 апр Вести.В аэропорту города-курорта Сочи в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край были задержаны более 100 рейсов. Информацию сообщил Telegram-канал Baza.

Ограничения в работе аэропорта действовали с 14.00 мск 5 апреля до 4.00 мск 6 апреля. Обслуживание рейсов было приостановлено в административном центре края, в Сочи и в Геленджике.

В сочинском аэропорту 115 рейсов не смогли отправиться или прилететь вовремя уточняется в сообщении

Экипажи 15 рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы.

По сведениям канала, образовались огромные очереди. Люди спят на полу в зоне вылета, часть из них после 16-часового ожидания приняла решение вернуться в гостиницы.

В настоящее время аэропорт работает по фактическому расписанию. Регистрация пассажиров на рейсы открыта, самолеты обслуживаются на перроне.

6 апреля Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ.