В аэропортах на юге России задержали более 190 рейсов

В аэропортах Краснодара и Сочи задержаны 193 рейса на прилет и вылет

Москва6 апр Вести.Вылет и прилет 152 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, еще 41 рейс задержан в Краснодаре, согласно данным онлайн-табло воздушных гаваней.

В аэропорту Сочи отменено 22 рейса на прилет и вылет с 5 по 7 апреля. В числе городов, столкнувшихся в проблемой – Пенза, Екатеринбург, Москва, Махачкала, а также Кувейт и Стамбул.

В Краснодаре в связи с ограничениями отменено 11 рейсов на вылет в Москву, Ереван, Екатеринбург, Стамбул, Новосибирск. Не будут выполнены 18 рейсов на прилет из Ставрополя, Минеральных воды, Москвы, Сочи, Еревана, Владикавказа, Нальчика.

На данный момент работа аэропортов Сочи и Краснодара ограничена по решению Росавиации. Меры предприняты в целях обеспечения безопасности.