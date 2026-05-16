В аэропорту Сочи на фоне ограничений на полеты задерживается 36 рейсов Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи задержано 36 рейсов

Москва16 мая Вести.Аэропорт Сочи уже второй раз за утро 16 мая по соображениям безопасности временно не принимает и не отправляет рейсы. Там на вылет и прилет сейчас задерживается около 36 рейсов, передает ТАСС.

Половина из них отложена на вылет: семь – в Москву, по два – в Петербург и Екатеринбург, а также по одному в Ереван, Оренбург, Наманган, Уфу, Саранск, Самару и Стамбул.

Задержки связаны с временным ограничением работы аэропорта Сочи, которые Росавиация ввела в целях обеспечения безопасности полетов говорится в сообщении

На прилет задерживаются также 18 рейсов: шесть из Москвы, по два – из Петербурга, Минвод и Екатеринбурга и по одному – из Саратова, Еревана, Оренбурга, Казани, Антальи и Стамбула (Турция).