Москва23 мая Вести.В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Обстановка в воздушной гавани спокойная, очередей нет. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в Telegram-канале.

Благодаря слаженной работе аэропорта и авиакомпаний сократили количество задержанных рейсов: сейчас задержано 4 рейса (свыше двух часов) говорится в сообщении

На 20.00 (мск) отправлено 60 рейсов, 64 рейса встретили. Всего обслужено 19,5 тысяч пассажиров. Пассажиров, ожидающих вылета одного рейса, разместили в гостинице. Борт, уходивший на запасной аэродром, вернулся в Сочи и благополучно вылетел в город назначения.

В пресс-службе напомнили, что статус рейса необходимо уточнять у своей авиакомпании до выезда в аэропорт. Актуальная информация размещается на табло и экранах, официальном сайте аэропорта Сочи или перевозчика, а также передается по громкой связи в терминале.

Ранее днем сообщалось, что после ограничений на использование воздушного пространства в аэропорту Сочи были задержаны 12 рейсов.