В аэропорту Сочи на прилет и вылет отменены 26 рейсов

Более 25 рейсов отменены на прилет и вылет в аэропорту Сочи В аэропорту Сочи на прилет и вылет отменены 26 рейсов

Москва17 июн Вести.В аэропорту Сочи возобновлена штатная работа после отмены ограничений на полеты. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, 26 рейсов на прилет и вылет отменены, еще 11 бортов находятся на запасных аэродромах.

В аэропорту Сочи на обслуживании находится 18 самолетов. На прибытие до конца суток ожидается 48 рейсов. На запасных аэродромах, по решению авиакомпаний, находятся 11 воздушных судов. Отменено 15 рейсов на прилет и 11 рейсов на вылет говорится в Telegram-канале авиагавани

Ограничения действовали в аэропорту порядка трех часов. Сейчас обслуживание проводится по фактическому расписанию.