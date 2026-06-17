Москва17 июнВести.В аэропорту Сочи возобновлена штатная работа после отмены ограничений на полеты. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, 26 рейсов на прилет и вылет отменены, еще 11 бортов находятся на запасных аэродромах.
В аэропорту Сочи на обслуживании находится 18 самолетов. На прибытие до конца суток ожидается 48 рейсов. На запасных аэродромах, по решению авиакомпаний, находятся 11 воздушных судов. Отменено 15 рейсов на прилет и 11 рейсов на вылетговорится в Telegram-канале авиагавани
Ограничения действовали в аэропорту порядка трех часов. Сейчас обслуживание проводится по фактическому расписанию.