Десять рейсов вылетело из аэропорта Сочи после снятия ограничений Аэропорт Сочи: 10 рейсов вылетело, 6 прибыло и 1 ожидается со снятия ограничений

Москва7 июн Вести.Со времени снятия ограничений аэропорт Сочи покинули 10 самолетов, шесть рейсов прибыли и один ожидается, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram‑канале.

Актуальная информация на 02.00 (МСК) 07.06.2026 по рейсам: с момента снятия ограничений прибыло 6 рейсов (три из них прибыли с запасных аэродромов), а вылетело из аэропорта Сочи 10 рейсов. В данный момент в аэропорт Сочи летит 1 борт с запасного аэродрома отметили в пресс-службе

Там также рассказали, что в общей зоне, рядом со стойкой регистрации №34 расположен информационный экран, где отображается вся информация для пассажиров задержанных рейсов.

Ограничения в аэропорту Сочи были сняты 6 июня в 22.48 по московскому времени.