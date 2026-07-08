Москва8 июлВести.В аэропорту Сочи во время действующих ограничений на полеты отменено 15 авиарейсов, 24 самолета по решению перевозчиков направлены на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В настоящий момент продолжают действовать временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Сочи. На 00:30(мск) 08.07.2026 на запасные аэродромы, по решению авиакомпаний, ушло 24 борта, отменено 15 рейсовговорится в Telegram-канале сочинского аэропорта
Администрация воздушной гавани заверила, что обстановка в терминале спокойная. Температурный и санитарный режимы в установленных нормативах. Установлено 300 дополнительных мест для сидения и два кулера с питьевой водой, организовано дополнительное помещение для пассажиров с детьми.
Аэропорт Сочи в целях безопасности приостановил полеты около 21.00 мск 7 июля на фоне объявленной в городе-курорте угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.