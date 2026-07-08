В Сочи отменены 15 авиарейсов, 24 самолета отправлены на запасные аэродромы

Полтора десятка авиарейсов отменены в Сочи, 24 борта ушли на запасные аэродромы В Сочи отменены 15 авиарейсов, 24 самолета отправлены на запасные аэродромы

Москва8 июл Вести.В аэропорту Сочи во время действующих ограничений на полеты отменено 15 авиарейсов, 24 самолета по решению перевозчиков направлены на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В настоящий момент продолжают действовать временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Сочи. На 00:30(мск) 08.07.2026 на запасные аэродромы, по решению авиакомпаний, ушло 24 борта, отменено 15 рейсов говорится в Telegram-канале сочинского аэропорта

Администрация воздушной гавани заверила, что обстановка в терминале спокойная. Температурный и санитарный режимы в установленных нормативах. Установлено 300 дополнительных мест для сидения и два кулера с питьевой водой, организовано дополнительное помещение для пассажиров с детьми.

Аэропорт Сочи в целях безопасности приостановил полеты около 21.00 мск 7 июля на фоне объявленной в городе-курорте угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.