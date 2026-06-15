Свыше 40 рейсов задерживаются в сочинском аэропорту на фоне опасности по БПЛА

В аэропорту Сочи задерживаются более 40 рейсов на фоне ограничений Свыше 40 рейсов задерживаются в сочинском аэропорту на фоне опасности по БПЛА

Москва15 июн Вести.В аэропорту Сочи происходят задержки рейсов на фоне объявленной в воздушном пространстве беспилотной опасности. Об этом стало известно из онлайн-табло авиагавани города-курорта.

На момент публикации известно о 41 задержанном рейсе. Из них 22 не могут вылететь из сочинского аэропорта, а еще 19 задерживаются на прилет.

Кроме того, еще 11 рейсов на прилет было отменено.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин объявил о введении в городе режима беспилотной опасности. Также была включена сирена системы оповещения об опасности.

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты.