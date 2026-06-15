Росавиация сообщила о введении ограничений на авиаперелеты в Сочи

В сочинском аэропорту приостановлено гражданское авиасообщение Росавиация сообщила о введении ограничений на авиаперелеты в Сочи

Москва15 июн Вести.В воздушном пространстве в Сочи введены временные ограничения на осуществление полетов гражданских самолетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Незадолго до этого в городе была объявлена беспилотная опасность, о чем предупредил мэр города Андрей Прошунин. Включили и сирены системы оповещения о опасности атаки БПЛА.

Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в MAX

Ранее аналогичные меры были предприняты в аэропорту Геленджика. Помимо города-курорта воздушная тревога была объявлена в Новороссийске и Анапе.