Москва15 июнВести.В воздушном пространстве в Сочи введены временные ограничения на осуществление полетов гражданских самолетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Незадолго до этого в городе была объявлена беспилотная опасность, о чем предупредил мэр города Андрей Прошунин. Включили и сирены системы оповещения о опасности атаки БПЛА.
Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в MAX
Ранее аналогичные меры были предприняты в аэропорту Геленджика. Помимо города-курорта воздушная тревога была объявлена в Новороссийске и Анапе.