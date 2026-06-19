В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на авиасообщение

В небе над Сочи временно приостановили полеты гражданской авиации В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на авиасообщение

Москва19 июн Вести.В воздушном пространстве Сочи временно приостанавливается работа гражданской авиации. Об этом следует из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сказано в сообщении Росавиации

В ведомстве отмечают, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Это ограничение в сочинском аэропорту стало третьим в течение 19 июня. С момента снятия предыдущего ограничения прошло более 8 часов.