Москва19 июнВести.В воздушном пространстве Сочи временно приостанавливается работа гражданской авиации. Об этом следует из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсказано в сообщении Росавиации
В ведомстве отмечают, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Это ограничение в сочинском аэропорту стало третьим в течение 19 июня. С момента снятия предыдущего ограничения прошло более 8 часов.