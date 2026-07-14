В Сочи введены временные ограничения на использование воздушного пространства Росавиация: в аэропорту Сочи введены ограничения

Москва14 июл Вести.В международном аэропорту Сочи временно перестали использовать воздушное пространство для гражданских самолетов. Об этом следует из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ФАВТ в мессенджере MAX

Примененные меры стали вторыми в авиагавани города-курорта за 14 июля. В предыдущий раз их вводили ночью, тогда они продержались более двух часов.

Ранее ограничения были сняты в аэропорту города Краснодар.