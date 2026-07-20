Москва20 июлВести.Временные ограничения ввели в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе в третий раз с начала суток 20 июля объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Градоначальник обратился к населению с просьбой укрыться в безопасных местах. Он заверил, что на защиту города работают все силы и средства.