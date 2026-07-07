Москва7 июл Вести.Аэропорт Сочи вечером 7 июля временно прекратил работу, сообщает Росавиация.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Там уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого мэр Сочи Андрей Прошунин объявил, что на территории курорта объявлена угроза атаки БПЛА. Он призвал граждан укрыться в безопасных помещениях, сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала о воздушной опасности.