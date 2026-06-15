В Геленджике, Анапе и Новороссийске объявлена воздушная тревога Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, Анапе и Геленджике

Москва15 июн Вести.В трех городах Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Воздушная тревога активирована в Новороссийске, Анапе и Геленджике, сообщает оперштаб региона.

Публикации об этом были сделаны в канале ведомства в MAX в течение 5 минут. Система оповещения включена в Новороссийске.

Местные жители были проинформированы о потенциальных угрозах на фоне введения временных ограничений для авиаполетов в аэропорту Геленджика. Об этих мерах ранее сообщала Росавиация.