В Сочи прибыли 10 из 11 самолетов, ушедших на запасные аэродромы

С запасных аэродромов в Сочи прибыли 10 из 11 самолетов В Сочи прибыли 10 из 11 самолетов, ушедших на запасные аэродромы

Москва27 июл Вести.В аэропорт Сочи прибыли 10 из 11 воздушных судов, ушедших на запасные аэродромы, они были обслужены и отправлены в города назначения, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Росавиация в течение 27 июля дважды вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.

10 из 11 воздушных судов, ушедших на запасные аэродромы, прибыли в аэропорт Сочи, были обслужены и отправлены в города назначения. Благодаря слаженной работе коллектива аэропорта и авиакомпаний, с начала суток было обслужено 55 рейсов на прилет, 51 рейс – на вылет сказано в сообщении

Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом, а также следить за актуальной информацией в аудио-объявлениях, на электронных табло и информационных экранах в терминале аэровокзального комплекса.