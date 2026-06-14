Москва14 июнВести.На Кубани задерживаются более 40 авиарейсов в связи с введенными ранее ограничениями. Об этом сообщает ТАСС.
От расписания отстают самолеты как на вылет, так и на прилет.
Вылет и прилет более 40 самолетов задерживается в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара, в том числе после введенных в субботу ограниченийговорится в сообщении
В аэропорту Сочи сейчас задерживаются 12 рейсов на вылет в Москву, Сыктывкар, Нижний Новгород и другие города, а также 18 – на прилет.
В Краснодаре пять рейсов на вылет и четыре на прилет отстают от расписания.