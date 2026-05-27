Москва27 мая Вести.В аэропорту Краснодара, где минувшей ночью вводились временные ограничения, задерживаются на прилет и вылет 15 рейсов, передает ТАСС.

Судя по онлайн-табло воздушной гавани, опаздывают 11 рейсов: три из Москвы, а также по одному из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Сургута, Стамбула, Антальи и Еревана.

На вылет задержано четыре рейса: в Москву, Тюмень, Сургут и Ереван.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края были введены минувшей ночью с целью обеспечения безопасности полетов. Об их отмене Росавиация сообщила сегодня в 6.38.