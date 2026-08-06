Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи второй раз за сутки В Сочи вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Москва6 авг Вести.Об угрозе атаки беспилотников предупредил жителей и гостей Сочи мэр города Андрей Прошунин. Об этом он написал в мессенджере MAX в 11.56.

Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи говорится в публикации

Прошунин призвал укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие, заверив, что все силы и средства работают на защиту города.

Это предупреждение прозвучало уже второй раз с начала суток 6 августа. Ранее сегодня угрозу атаки БПЛА объявляли в районе 7.20 утра и отменили примерно через 3 часа.