Москва11 июл Вести.Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил об угрозе атаки беспилотников.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал он в мессенджере MAX

Он призвал жителей и гостей курорта дома укрыться в безопасных помещениях и не подходить к окнам, а на улице – спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале или на подземной парковке.

Прошунин также попросил граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала тревоги – его отменят сразу после того, как обстановка в Сочи станет безопасной.

Ранее об угрозе атаки БПЛА объявила мэрия Анапы.