Москва11 июлВести.Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил об угрозе атаки беспилотников.
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)написал он в мессенджере MAX
Он призвал жителей и гостей курорта дома укрыться в безопасных помещениях и не подходить к окнам, а на улице – спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале или на подземной парковке.
Прошунин также попросил граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала тревоги – его отменят сразу после того, как обстановка в Сочи станет безопасной.
Ранее об угрозе атаки БПЛА объявила мэрия Анапы.