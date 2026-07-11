В Сочи введен режим угрозы атаки БПЛА Мэр Сочи сообщил об угрозе атаки беспилотников в городе

Москва11 июл Вести.В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в мессенджере MAX.

Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал Андрей Прошунин

Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности: не подходить к окнам, укрыться в помещении без окон или в коридоре. На улице следует спуститься в цокольный этаж, подвал, тоннель или подземный переход. Автомобили и стены домов использовать для укрытия опасно.

Также запрещено снимать и публиковать в социальных сетях работу ПВО, дроны и их обломки, действия спецслужб.

В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.

Об отмене сигнала будет сообщено дополнительно.

Сообщается, что аэропорт Сочи временно приостановил работу.