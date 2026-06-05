Москва5 июн Вести.На территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, местных жителей и гостей города просят покинуть улицы, не приближаться к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)… Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной написал градоначальник в своем Telegram-канале

Он также напомнил о запрете на съемки и публикацию в интернете работы российских спецслужб и вражеских дронов и их фрагментов.